- Washingtonul a decis sa numeasca un nou ambasador al Statelor Unite în Sudan dupa o pauza de 23 de ani, a informat miercuri secretarul de Stat american Mike Pompeo, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax.SUA au laudat masurile luate de premierul Sudanului, Abdalla Hamdok,…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a criticat, luni, decizia Camerei Reprezentantilor de continuare a audierilor in procedura care ar putea conduce la demiterea presedintelui Donald Trump in timp ce liderul de la Casa Alba efectueaza deplasari externe, informeaza agentia Associated Press,…

- Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs „ordinelor” primite de la presedintele Donald Trump in privința Ucrainei, ceea ce vine in...

- Teheranul a acuzat Washingtonul de amestec in afacerile interne ale Iranului dupa ce Statele Unite si-au exprimat sustinerea fata de 'poporul iranian' in contextul violentelor manifestatii impotriva cresterii pretului la benzina din ultimele zile, informeaza France Presse. 'Asa…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Președintele american Donald Trump a promis sa construiasca un zid in Colorado pentru a combate imigrația clandestina. Statul se afla in centrul Statelor Unite, nu la frontiera cu Mexicul, relateaza CNN. In cadrul unui discurs pe tema energiei american, susținut miercuri la Pittsburgh, Donald Trump…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri ca îl va nominaliza pe actualul secretar adjunct al Energiei, Dan Brouillette, pentru a ocupa funcția de secretar al Energiei, dupa demisia actualului deținator al funcției, Rick Perry, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. „Sunt…

- Fostul presedinte american Jimmy Carter ii da doua sfaturi simple actualului presedinte Donald Trump, vizat de o procedura de destituire, si anume sa spuna adevarul si sa posteze mai putin pe Twitter, relateaza AFP, conform news.ro.Intrebat la MSNBC despre atitudinea locatarului Casei Albe…