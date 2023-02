Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden a declarat luni, la o intalnire cu presa la Casa Alba, ca Statele Unite nu vor livra Kievului, dupa tancurile grele, avioane de lupta F-16. La o intrebare pusa de jurnalist privind posibilitatea furnizarii de avioane de lupta Ucrainei, președintele american a raspuns ”scurt”:…

- Intarzierile in livrarea de arme occidentale precum rachete cu raza lunga de acțiune, sisteme antiaeriene avansate sau tancuri au limitat capacitatea Ucrainei de a prelua inițiativa și a putea lansa o contraofensiva pe un front larg și sa profite astfel de eșecurile și greșelile facute pana acum de…

- ”Unitati de rachete antiaeriene au fost instalate in zonele desemnate si au fost plasate in stare de lupta”, indica ministerul intr-un comunicat, fara a oferi detalii pe marginea acestui subiect, relateaza HotNews.ro.Belarusul este un aliat apropiat al Rusiei si i-a permis presedintelui rus Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- La Washington, Volodimir Zelenski a facut provizii de imagini pentru cartile de istorie, precum si de promisiuni. Dar numai pe campul de lupta Ucraina va putea cu adevarat convinge Statele Unite si Occidentul sa o sustina in continuare, potrivit analistilor. Scurta vizita de miercuri a presedintelui…

- Locuitorii Kievului sunt optimiști in ceea ce privește perspectivele calatoriei președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski in Statele Unite miercuri (21 decembrie). Zelenski se deplaseaza la Washington pentru a se intalni miercuri cu președintele Joe Biden și a se adresa Congresului, in prima sa calatorie…

- Armata SUA analizeaza cantitatile de munitii folosite in razboiul lansat de Rusia contra Ucrainei pentru a se asigura ca Pentagonul calculeaza cu acuratete de ce arme ar avea nevoie in cazul unor eventuale conflicte sau operatiuni militare, a declarat marți, 6 decembrie, seful Statului major interarme,…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…