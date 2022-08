Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea pieței globale a semiconductorilor a incetinit fața de anul trecut, ajungand la 13,3% in T2. Și vanzarile au scazut in toate regiunile, in iunie: cu 0,9% in SUA, 1,1% in Europa și 2,8% in China.Situația din Taiwan genereaza ingrijorare, iar un conflict militar efectiv ar pune o presiune enorma…

- Eficiența energetica revine ca tema cheie, atunci cand prețul energiei atinge varfuri record, se reutilizeaza resurse foarte poluante, iar seceta amenința capacitațile hidro și nucleare.Intre modalitațile de a reduce factura energetica se afla și „pompele de caldura”, care, deși denumite astfel, pot…

- · In lunile urmatoare, s-ar putea ajunge la o intarire a dolarului american cu 5%-10% fața de Euro, constata Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. · Mergand sub paritate, EUR/CHF a oferit o surpriza pentru unii participanți, dar și o „,,lumina de calauzire” pentru…

- Miercuri, banca centrala din SUA a ridicat ratele dobanzii de referința cu 0,75 puncte, de la 0,75-1% la 1,5-1,75% pe an, un pas mai rapid decat in orice moment de dupa 1994. Decizia Rezervei Federale a venit intr-o perioada in care presiunea pentru acțiune devenise deosebit de puternica. Vineri, inflația…

- Prețul materiilor prime ar putea lua din mainile Rezervei Federale șansa de a evita o recesiune, constata Claudiu Cazacu, Consulting Strategist in cadrul XTB Romania. Banca Centrala Europeana va opri injecțiile de lichiditate, in curand, și se așteapta sa inceapa un șir de majorari de dobanda.…

- Autoritatile sanitare sunt in alerta, dupa ce a fost confirmat primul caz de variola maimuței de la noi din tara. Barbatul a mers la spital dupa patru zile de la aparitia simptomelor. Potrivit Ministerului Sanatatii, a inceput deja o ancheta epidemilogica si asta pentru ca partenerul persoanei infectate…

- Turiștii europeni și americani au in plan sa cheltuiasca mai mult pe calatorii decat in perioada pre-pandemica. In același timp, turismul in Asia este afectat puternic de impactul restricțiilor din China. Nevoia de a ieși din spațiul deja prea familiar al locuinței, cu rol deseori și de birou, se adauga…