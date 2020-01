Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au plasat, luni, pe o lista neagra șapte membri ai guvernului venezuelean al președintelui Nicolas Maduro, acuzându-i de ”o tentativa nereușita de a prelua controlul asupra Parlamentului”, relateaza AFP. Într-un comunicat al Secretarului de stat al Trezoreriei,…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a afirmat ca Washingtonul continua sa creada ca un acord politic privind denuclearizarea este cea mai buna cale de urmat in dosarul nord-coreean, dar a precizat ca...

- Statele Unite au impus joi sancțiuni asupra ministrului Apararii cubanez, acuzându-l de încalcari ale drepturilor omului și de susținerea guvernului socialist venezuelean al lui Nicolas Maduro, a anunțat Secretarul de Stat American, Mike Pompeo, potrivit Reuters.Washingtonul a decis…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat vineri seara Banca Mondiala pe Twitter, reprosand institutiei financiare internationale ca imprumuta bani Chinei, potrivit AFP, informeaza AGERPRES . “Pentru ce Banca Mondiala imprumuta bani Chinei? Cum poate fi posibil aceasta? China este plina de bani si…

- Statele membre NATO care nu aloca suficiente fonduri Apararii, in opinia lui Donald Trump, vor fi pedepsite fie printr-o reducere a nivelului comertului cu Statele Unite, fie prin impunerea unor taxe vamale, a amenintat locatarul Casei Albe la Londra, inaintea summitului prin care Alianta Nord-Atlantica…

- Israelul a decis miercuri sa formeze un comitet de consultanta pentru a evalua aspectele de securitate nationala ale viitoarele investitii straine in companiile israeliene, in urma presiunilor exercitate de Statele Unite in legatura cu afacerile cu China, transmite Reuters potrivit news.roDecizia…

- Acestea sunt 'cele mai importante' sanctiuni comune 'de pana acum' din partea centrului impotriva finantarii terorismului reunind SUA si cei sase aliati ai sai din Golf (Arabia Saudita, Bahrein, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman si Qatar), centru infiintat in 2017 'sub leadership'-ul presedintelui…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, s-a intalnit marti dimineata la Riad cu ministrul adjunct al Apararii din Arabia Saudita, Khalid bin Salman, pentru a discuta probleme de securitate, la doua saptamani dupa anuntul Washingtonului privind trimiterea de intariri regatului saudit, transmite…