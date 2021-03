Stiri pe aceeasi tema

- „Șamanul QAnon” Jake Angeli, cunoscut dupa ce a participat intr-o costumație bizara la atacul de saptamana trecuta asupra Capitoliului american, i-a cerut președintelui Donald Trump sa il grațieze, scrie hotnews . Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, s-a predat sambata autoritaților dupa ce acestea…

- Guvernul american l-a executat joi pe Corey Johnson, care a primit pedeapsa capitala pentru uciderea a șapte persoane, aceasta fiind una dintre ultimele execuții programate sa aiba loc înainte de sfârștiul mandatului președintelui Donald Trump. Execuția a avut loc dupa ce Curtea Suprema…

- Judecatorul James Hanlon a motivat decizia afirmand ca ar trebui sa aiba loc o audiere pentru a vedea daca Lisa Montgomery, 53 de ani, este in deplinatatea facultaților mintale, a scris site-ul BBC, citat de HotNews.In 2004, Montgomery a fost condamnata pentru ștrangularea unei femei din Missouri, insarcinata…

- Cea mai mare banca din Germania a fost de acord cu plata ca parte a unui acord cu Departamentul de Justitie (DOJ) al SUA, anuntat, vineri, de o curte federala din Brooklyn. Deutsche Bank rezolva, de asemenea, acuzatiile civile aferente, aduse de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC),…

- Departamentul de Justiție a declarat joi ca nu va exclude urmarirea acuzațiilor impotriva președintelui Trump pentru posibilul sau rol in incitarea gloatei care a marșaluit catre cladirea Capitoliului, potrivit The New York Times, transmite digi24.ro.

- Peste 60 de persoane au fost arestate, iar anchete sunt în curs de derulare, dupa asaltul de miercuri asupra Congresului american din Washington DC de miercuri, relateaza Reuters. În același timp, FBI cere ajutorul publicului pentru a identifica protestatarii pro-Trump care au intrat cu…