- Medicul Buzoian Gina Anica atrage atenția ca in ultimii ani a crescut numarul copiilor anemici și recomanda ca alimentația bebelușilor sa fie naturala, iar mamicile sa se alimenteze corect și sa verifice daca au sau nu carența de fier. Crește ingrijorator numarul bebelușilor care prezinta anemie.…

- In materialul de astazi „China la zi” va prezentam traducerea din limba chineza a unui articol din Global Times referitor la bugetul de aparare al Chinei pentru 2023, prefața de cateva considerații.

- Benzina și motorina s-au ieftinit in ultimele zile, pe fondul cotației in scadere a barilului de petrol. Nu este neaparat o veste buna, explica analiștii. Scaderea cererii globale, mai ales pentru motorina, indica faptul ca economia mondiala se indreapta spre o recesiune.

- Romania a primit invitația din partea OCDE de a face parte din Grupul de Lucru Anti-Mita și de a adera la Convenția Anti-Mita a Organizației. Invitația a fost trimisa de catre secretarul general catre premierul Ciuca și reprezinta recunoașterea eforturilor depuse in vederea aderarii la organizație.

- Președintele Klaus Iohannis urmeaza sa fie primit marți, 18 aprilie, de omologul sau brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, la Palatul Planalto. Vizita apare intr-un context extrem de tensionat pe plan internațional intre Brazilia și SUA, pe fondul razboiului din Ucraina. Brazilia face parte din alianța…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat ca Franta este un "aliat solid si de incredere" al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, el incercand astfel sa clarifice declaratiile controversate ale presedintelui francez Emmanuel Macron.

- Fondul Monetar International reduce prognoza de crestere a economiei romanesti in acest an de la putin peste trei procente, cat estima in toamna, la 2,4%. Conform noilor calcule ale FMI, date publicitatii astazi, la anul cresterea ar urma sa fie de 3,7% . In ceea ce priveste inflatia, FMI se asteapta…

- Mihai Lupașcu a fost numit secretar de stat la ministerul Economiei. O decizie in acest sens a fost luata astazi la ședința Guvernului. Dumitru Alaiba a menționat ca acesta abia duminica a revenit in țara și ca este in cautare de un apartament in chirie.