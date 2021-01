Stiri pe aceeasi tema

- Un important republican din Senatul SUA a avertizat sambata ca cel de-al doilea proces de impeachment impotriva fostului presedinte republican Donald Trump ar putea duce la punerea sub acuzare a unor fosti presedinti democrati daca republicanii vor prelua controlul asupra Senatului peste doi ani,…

- Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni Senatului american, caruia ii va reveni sa-l judece pe fostul presedinte pentru „incitare la insurectie”, a anuntat vineri liderul democratilor din Senat, Chuck Schumer, transmit AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Actul de acuzare a lui Donald Trump va fi transmis luni Senatului american, caruia ii va reveni sa-l judece pe fostul presedinte pentru 'incitare la insurectie', a anuntat vineri liderul democratilor din Senat, Chuck Schumer, transmit AFP si Reuters. Sefa Camerei Reprezentantilor,…

- Republicanii din Senatul Statelor Unite nu vor ca procesul fostului presedinte Donald Trump sa inceapa mai devreme de jumatatea lui februarie, a declarat joi liderul minoritatii din camera superioara a Congresului, Mitch McConnell. El a apreciat ca astfel toate partile vor avea suficient timp sa…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul, Nancy Pelosi, ar urma sa transmita saptamana viitoare Senatului articolul privind punerea sub acuzare a lui Donald Trump, informeaza sambata CNN, citat de Reuters. Donald Trump a devenit miercuri primul presedinte din istoria SUA pus de…

- Donald Trump va fi supus unei noi proceduri de punere sub acuzare - a doua din mandatul sau. Este o premiera absoluta in istoria Statelor Unite, ca un președinte sa treaca prin doua astfel de proceduri intr-un singur mandat. Deși este greu de crezut ca va fi suficient timp sa fie dusa la final, in cele…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Un judecator federal a refuzat, marti, cererea guvernului SUA de a respinge un proces in care Donald Trump este acuzat intr-un proces de defaimare intentat de o scriitoare care afirma ca presedintele a negat in mod fals ca a violat-o intr-un magazin din Manhattan, in urma cu un sfert de secol, transmite…