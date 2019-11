Stiri pe aceeasi tema

- Seful Comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, democratul Adam Schiff, a anuntat ca primele audieri publice ale comisiei în cadrul anchetei privind destituirea presedintelui Donald Trump vor începe

- Camera Reprezentantilor a Congresului american a facut publice primele transcrieri ale unor depozitii facute in spatele usilor inchise in cadrul anchetei privind destituirea presedintelui Donald Trump, transmite marti dpa. Transcrierile declaratiilor facute la audierile in fata a trei comisii ale Camerei…

- Camera Reprezentanților a aprobat rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor pentru suspendarea președintelui Donald Trump. Camera Reprezentanților, cu majoritate democrata, a adoptat rezoluția cu 232 de voturi pentru și 196 impotriva. Votul deschide o noua etapa publica in ancheta…

- O audiere intr-o comisie a Camerei Reprezentantilor a Congresului american a degenerat in haos miercuri dupa ce alesi republicani, incurajati de presedintele Donald Trump sa lupte mai ferm impotriva eforturilor democratilor de a-l destitui, au irupt intr-o sala de inalta securitate si au intarziat marturia…

- Parlamentarii republicani, incurajați de președintele Donald Trump sa devina mai duri in lupta cu incercarile democraților de a-l pune sub acuzare, au perturbat miercuri ancheta din Camera Reprezentanților și a impiedicat un oficial al Pentagonului sa depuna marturie, potrivit Reuters preluat de…

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Guvernul Statelor Unite a deblocat un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, au anuntat joi senatori din Comisia pentru Alocari Bugetare, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in…

- Presedintele american Donald Trump a salutat sambata, pe Twitter, schimbul de prizonieri efectuat intre Rusia si Ucraina, vazand in el 'poate primul pas urias spre pace', dupa cinci ani de conflict, transmit AFP si Reuters. 'O veste foarte buna, poate un prim pas urias spre pace', a…