Presedintele Donald Trump a prezentat sambata noi masuri prin care se acorda asistenta milioanelor de americani amenintati de spectrul somajului si al evacuarii din locuintele inchiriate ca urmare a crizei generate de pandemia de COVID-19, masuri adoptate prin ordine executive in absenta convenirii unui acord in Congres, informeaza AFP si Reuters.



"Ajunge, vom salva locurile de munca americane si vom veni in ajutorul muncitorilor americani", a declarat presedintele Donald Trump in cadrul unei conferinte de presa organizate la terenul sau de golf din Bedminster, New Jersey.



