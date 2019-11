Presedintele Donald Trump a semnat miercuri doua legi prin care sunt sustinuti protestatarii care manifesta in Hong Kong in favoarea democratiei, in pofida obiectiilor furioase ridicate de Beijing, cu care liderul de la Casa Alba urmareste sa incheie un acord care sa puna capat unui razboi comercial daunator, informeaza joi Reuters si dpa.



Noua legislatie, aprobata saptamana trecuta in unanimitate in Senat si doar cu un vot impotriva in Camera Reprezentantilor, solicita Departamentului de Stat sa certifice, cel putin anual, ca Hong Kong-ul pastreaza suficienta autonomie care sa justifice

…