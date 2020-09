Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump intenționeaza sa-și anunțe sambata dupa-amiaza propunerea pentru un nou judecator al Curtii Supreme, post ramas vacant dupa moartea judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, saptamana trecuta.

- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa o numeasca la Curtea Suprema a SUA pe Amy Coney Barrett, in prezent judecatoare la o curte de apel din Chicago, a informat vineri CNN, citand surse republicane, transmite Reuters preluat de agerpres.Vezi și: VERDICT - 10 cu Dana Budeanu: Interviu…

- Președintele american Donald Trump intenționeaza sa o nominalizezepe judecatoarea Amy Coney Barrett în locul lui Ruth Bader Ginsburg la Curtea Suprema, relateaza vineri CNN, citând surse republicane, scrie Reuters. Trump a spus ca va anunța sâmbata alegerea sa pentru a ocupa locul…

- Dupa decesul reputatei juriste Ruth Bader Ginsburg, fosta membra a Curții Supreme, președintele Donald Trump insista sa numeasca imediat, inaintea scrutinului prezidențial de la 3 noiembrie, un inlocuitor, animat de dorința de a face personal numirea unei persoane care sa extinda numarul și influența…

- Presedintele Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden vor discuta timp de 90 de minute despre Curtea Suprema, coronavirus, integritatea votarii si ”rase si violenta in orasele noastre”, in prima lor dezbatere electorala fata in fata, programata pe 29 septembrie, transmite Reuters. Trump si Biden…

- Donatorii democrati au doborât recordul de generozitate dupa decesul, vineri, al judecatoarei de la Curtea Suprema a SUA Ruth Bader Ginsburg, punând la dispozitia candidatilor democrati si a grupurilor progresiste peste 90 de milioane de dolari în putin peste 24 de ore, relateaza duminica…

- Presedintele american a spus: „Va fi o femeie". Sustinatorii din Fayetteville l-au incurajat pe Trump sa nu amane numirea unui inlocuitor, desi el a spus ca nu are o nominalizare, insa va face o alegere saptamana viitoare. „Avem multe femei pe lista", a completat Trump. Amy Coney Barrett (FOTO), judecator…

- Donald Trump, presedintele SUA, a declarat, sambata, ca intentioneaza sa numeasca rapid un nou judecator al Curtii Supreme de Justitie, dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, desi Joseph Biden a cerut amanarea deciziei pana dupa scrutinul prezidential din noiembrie."Suntem in aceasta…