- Un politist american, decedat a doua zi dupa ce manifestanti pro-Trump au luat cu asalt Capitoliul in ianuarie, a murit din cauze naturale dupa doua accidente vasculare cerebrale (AVC), potrivit raportului de autopsie publicat luni.

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca a fost „devastat” dupa atacul din Washington de la Capitoliu de vineri, în care a murit un ofițer de poliție, potrivit AFP.„Jill și cu mine suntem dezamagiți de când am aflat despre atacul violent de la un punct de control…

- Nu mai putin de 18 companii au încetat recent sa mai lucreze pentru proiectul gazoductului rusesc Nord Stream 2, arata un document al Administratiei Biden trimis Congresului saptamâna trecuta si consultat de Reuters, relateaza Agerpres. Anterior, Reuters a dezvaluit ca Departamentul…

- Niciunul dintre comitetele de actiune politica din 10 companii importante analizate de Reuters, inclusiv Microsoft, Walmart, AT&T si Comcast, nu a donat niciunuia dintre cei 147 de republicani din Congres care au votat pentru a sustine revendicarile lui Trump, la doar cateva ore dupa ce sustinatorii…

- Vicepreședintele Mike Pence și alți senatori republicani și democrați au fost la un pas de a se intalni cu mulțimea furioasa care a patruns in Capitoliu in ziua de 6 ianuarie, arata o serie de imagini inedite. Democrații il acuza pe Donald Trump ca a fost ”incitatorul șef” al unei insurecții violente,…

- Agentii Biroului Federal de Investigatii (FBI) nu au recuperat laptopul sefei Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, de la femeia din Harrisburg acuzata ca a jucat un rol in furtul echipamentului respectiv in timpul asaltului asupra Capitoliului, din 6 ianuarie, transmite miercuri dpa. Anuntul a fost…

- Imbracata in galben si cu parul coafat cu o coronita rosie, tanara poeta Amanda Gorman a captivat publicul miercuri in cadrul ceremoniei de investitura a lui Joe Biden, prin versurile sale care au facut apel la unitate in SUA, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. In varsta de numai 22 de ani,…