Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Camerei Reprezentantilor a SUA au anulat toate voturile prevazute pentru joi si i-au sfatuit pe congresmeni sa nu se prezinte la sesiune în contextul avertismentelor privind posibile atacuri armate, relateaza Reuters și CNN, potrivit Agerpres.Anunțul a venit dupa ce miercuri politia…

- Politia Capitoliului, sediul Congresului american unde au patruns pe 6 ianuarie sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, a declarat miercuri ca are informatii despre o „posibila intentie a unei militii” de a ataca joi aceasta institutie, relateaza Reuters. „Luam informatiile in serios”, mai…

- Politia Capitoliului, sediul Congresului american unde au patruns pe 6 ianuarie sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, a declarat miercuri ca are informatii despre o ''posibila intentie a unei militii'' de a ataca joi aceasta institutie, relateaza agentiile AFP si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Politia Capitoliului, sediul Congresului american unde au patruns pe 6 ianuarie sustinatori ai fostului presedinte Donald Trump, a declarat miercuri ca are informatii despre o ''posibila intentie a unei militii'' de a ataca joi aceasta institutie, relateaza agentiile AFP si Reuters.…

- Compania Twitter a anunțat vineri ca a suspendat permanent contul președintelui american Donald Trump din cauza riscurilor unor noi instigari la violența in urma asaltarii, miercuri, a cladirii Capitoliului de catre sute de susținatori ai sai, transmite Reuters, citat de Rador .„Dupa o atenta analiza…

- Procurorii federali au deschis o ancheta pentru crima dupa ce un ofiter al Politiei Capitoliului a murit joi, la o zi dupa asaltul sustinatorilor lui Donald Trump asupra Congresului, a relatat vineri CNN, citand un oficial al autoritatilor de aplicare a legii. Agentia de presa Reuters…

- ALERTA dupa asaltul de la Capitoliu - Laptopul unui senator american a fost FURAT Senatorul american Jeff Merkley a acuzat, joi, ca simpatizanti ai presedintelui Donald Trump care au patruns cu forta in sediul Congresului i-au devastat biroul si i-au furat un laptop, informeaza agentia Reuters,…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…