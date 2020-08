SUA - Peste 100 de clădiri avariate după un seism cu magnitudinea 5,1 produs în Carolina de Nord Peste o suta de cladiri au fost avariate in comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat in estul tarii, dupa un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs in aceasta regiune duminica dimineata, au anuntat autoritatile locale, citate luni de agentia Xinhua. In urma seismului nu au fost inregistrate victime.



Cutremurul, cel mai puternic inregistrat in acest stat dupa anul 1916, s-a produs la ora locala 8:07 (12:07 GMT), la o adancime de circa 9,1 km, fiind considerat astfel un seism de mica adancime, potrivit Institutului american de Geofizica (USGS).



Epicentrul…

Sursa articol: agerpres.ro

