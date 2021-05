Pentagonul a minimalizat luni recentele ciocniri dintre fortele guvernamentale si talibani si a dat asigurari ca acestea nu vor influenta retragerea fortelor straine din Afganistan, transmite AFP. "Ceea ce am vazut au fost mici atacuri de hartuire care nu au avut un impact semnificativ asupra oamenilor nostri, echipamentelor noastre si a bazelor", a declarat presei purtatorul de cuvant al Departamentului american al Apararii, John Kirby. "Nu am vazut inca nimic care ar putea afecta retragerea", a adaugat Kirby. Ciocniri intre talibani si armata afgana au avut loc in mai multe provincii, inclusiv…