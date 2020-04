Pentagonul a denuntat miercuri operatiuni "periculoase" efectuate de ambarcatiuni ale marinei Garzilor Revolutionare iraniene in apropierea navelor de razboi americane ce patruleaza in apele Golfului, informeaza AFP si Reuters.



Potrivit sursei citate, 11 vedete ale marinei Garzilor Revolutionare s-au apropiat de mai multe ori si au hartuit" sase nave de razboi americane aflate intr-o misiune de supraveghere comuna a cailor maritime in apele internationale din nordul Golfului.



Vedetele iraniene au trecut in mai multe randuri prin fata si spatele navelor americane, indreptandu-se…