Partidul Republican american isi va organiza conventia nationala din 2020 in Carolina de Nord, in orasul Charlotte, unde democratii si-au organizat conventia in 2012, a anuntat vineri Comitetul national republican, citat de AFP.



Data exacta nu a fost comunicata, dar evenimentul ar urma sa aiba loc in iulie sau in august 2020, inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie.



Statul Carolina de Nord, din sud-estul tarii, a votat in majoritate pentru Donald Trump la alegerile prezidentiale din 2016, dar adversara sa, Hillary Clinton, a avut mai multe voturi in orasul Charlotte,…