- Partidul Democrat din SUA a anuntat joi ca piratarea imensei sale baze de date cu alegatori nu a fost decat un simplu test, efectuat fara avertizare de catre o terta parte din afara, respingand ipoteza unui atac cibernetic adevarat, informeaza AFP. 'Suntem extrem de usurati ca nu a…

- Cu adevarat, minciuna are picioare scurte. Mai devreme sau mai tarziu, adevarul iese la iveala. Și atunci, de ce trebuie sa minți? Simplu. Pentru ca nu ai o alta opțiune, pentru ca nu iți ajung argumente, pentru ca ești slab, pentru ca nu ai incredere in tine sau, dimpotriva, ii crezi pe toți proști…

- In cadrul sedintei saptamanale de astazi a Partidului Democrat din Moldova, presedintele PDM, Vlad Plahotniuc a venit cu unele declaratii despre programul partidului de dezvoltare și modernizare a țarii.

- Inculpatii, toti membri ai serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), sunt acuzati ca ''au conspirat in mod intentionat (...) pentru a obtine acces neautorizat in calculatoarele unor persoane sau entitati americane implicate in alegerile prezidentiale americane, a fura documente din aceste…

- Statele Unite au pus sub acuzare 12 cetateni rusi pentru ca au spart si au facut publice ilegal email-urile unor politicieni democrati in timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2016. Cei 12 agenti ai serviciilor secrete ruse au fost pusi sub acuzare in cadrul investigatiei…

- Mobilizati pe Facebook, oamenii s-au adunat miercuri seara in fata Primariei Chisinau, unde au cerut sa li se respecte votul, scandand "Nu cedam", Nastase e primarul!”, "Votul meu conteaza!”.“Am venit sa-mi apar votul. Am stat ieri sase ore in picioare, ca sa iasa o judecatoare fara experienta…

- Liberalul Valeriu Munteanu susține ca deciziile ANRE privind scaderea și ridicarea prețurilor la carburanți vin din partea Partidului Democrat. In acest sens, dansul a menționat faptul ca „oamenii lui Plahotniuc" incearca sa creeze impresia ca partidul de guvernamant rezolva problemele pe care tot ei…