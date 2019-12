Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal american a decis ca pana la 29 de milioane de utilizatori ai Facebook ale caror informatii personale au fost furate in septembrie 2018 nu pot da in judecata compania intr-un proces colectiv pentru a solicita despagubiri, dar pot cere imbunatatirea securitatii platformei de socializare,…

- Oamenii de știința maghiari au anunțat ca sunt pe cale de a descoperi a cincea forța fundamentala din univers, informeaza Hotnews. Cercetarile i-ar propulsa spre premiul Nobel. Savanții spun ca a cincea forța este fotofobica, intrucat particulele par ”sa se teama de lumina”. Descoperirea ar confirma…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a suspendat temporar, luni, o decizie a unei instante inferioare care cere firmei de contabilitate a presedintelui Donald Trump sa predea unele din declaratiile sale financiare unei comisii din Camera Reprezentantilor, transmite Reuters.

- Amazon a anunțat in 2017 ca va construi un centru cu 8 etaje pentru familiile fara adapost, chiar in centrul orașului Seattle. De fapt, compania va transforma una din cladirile de birouri, achiziționata in 2014, intr-un adapost pentru oamenii strazii. Vor exista 30 de camere private pentru familii,…

- Curtea Suprema a Indiei a acordat sambata unui grup hindus proprietatea site-ului religios de la Ayodhya, revendicat si de musulmani, informeaza Reuters, citata de AGERPRES. Controversa a dus in trecut la ciocniri sangeroase intre cele doua comunitati. Conform unor documente prezentate instantei…

- Belgia a primit de la Curtea Suprema a Spaniei un al treilea mandat de arestare european pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat miercuri o purtatoare de cuvant a Parchetului din Bruxelles, transmite Reuters potrivit Agerpres Mandatul a fost redactat in limba spaniola, dar legea…