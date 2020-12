Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Electoral a confirmat victoria democratului Joe Biden in alegerile prezidențiale din SUA, urmand ca voturile marilor electori sa fie trimise pe 6 ianuarie in Washington DC, unde vor fi numarate oficial...

- La peste o luna dupa alegerea lui Joe Biden, o maree de sepci rosii 'Make America Great Again' a invadat sambata capitala SUA pentru a reclama "inca patru ani" de presedintie Trump si a denunta din nou, fara dovezi, "fraude masive" la prezidentiale, comenteaza AFP. In pofida unei noi infrangeri usturatoare…

- Președintele SUA, Donald Trump, care înca nu a recunoscut victoria rivalului sau Joe Biden, a declarat vineri ca are în vedere participarea la mitingul organizat de susținatorii sai sâmbata la Washington pentru a-i arata sprijinul, potrivit AFP."Este încurajator sa vad…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP.Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP. Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a deplasat…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…