- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…

- Noile cazuri de infectare cu coronavirus si spitalizarile au atins niveluri record in mai multe state americane, inclusiv in Florida si Texas, pe masura ce sunt relaxate restrictiile. Alabama a raportat duminica un numar record de cazuri noi pentru a patra zi consecutiv, transmite Știri.md cu referire…

- Mii de americani au continuat manifestatiile impotriva rasismului si a brutalitatii politistilor la Washington, Philadelphia si New York sambata, in timp ce in Carolina de Nord a fost organizata o a doua slujba de pomenire a afro-americanului George Floyd, a carui ucidere a starnit valuri de proteste…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus in Statele Unite a crescut duminica la peste 40.000, cea mai mare din lume si aproape dublul numarului de decese inregistrate in Italia, a doua cea mai afectata tara, potrivit unui raport al Reuters. Statele Unite au avut nevoie de 38 de zile de la primul…

- „Președintele Statelor Unite este cel care decide!”. Determinat sa fie marele organizator al ”repornirii” economiei Statelor Unite, Donald Trump pare gata sa intre în conflict cu guvernanții, cu riscul de a crea confuzie în rândul americanilor, potrivit AFP.Odata…