Stiri pe aceeasi tema

- Un material publicat de CNN scoate la lumina legaturile dintre avocatul personal al lui Donald Trump si Puiu Popoviciu, condamnat la sapte ani de inchisoare in dosarul Ferma Baneasa. Televiziunea americana citeaza inclusiv STIRIPESURSE.RO in chestiunea condamnarii lui Popoviciu.Potrivit presei…

- Un judecator federal a dispus vineri Departamentului de Stat al SUA sa faca publice anumite "prezentari si rezumate" ale convorbirii de la 25 iulie intre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean, care se afla in centrul unei investigatii a Congresului pentru punerea sub acuzare a liderului…

- Ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, se va prezenta, in pofida ordinului Departamentului de Stat, la audieri in Camera Reprezentantilor in ancheta care il vizeaza presedintele Donald Trump, afirma surse citate de site-ul de stiri Axios.com, potrivit Mediafax.Marcel Ciolacu da carțile pe…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat ca este "adecvat" din partea președintelui Donald Trump sa ceara liderului ucrainean sa investigheze corupția din propia țara, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Consider ca este adecvat sa incerci sa faci alta țara sa…

- Citatiile au fost emise de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, de Comisia pentru Afaceri Externe si de Comisia de Supraveghere, in cadrul anchetei care poate conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump. Conform citatiilor, Mike Pompeo are termen-limita…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari joi, in fata presei, ca "toate actiunile" diplomatice americane fata de Ucraina au fost "in intregime adecvate", dupa publicarea transcrierii unei conversatii telefonice controversate intre Donald Trump si Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit…

- "Dupa stiinta mea si avand in vedere tot ce am vazut pana in prezent, toate actiunile decise de responsabili ai Departamentului de Stat au fost in intregime adecvate", a spus el. Toate actiunile intreprinse au fost "in acord cu obiectivul pe care-l avem" de a intari relatiile cu noul presedinte…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca nu a spus nimic greșit în conversația cu omologul sau ucrainean, în care este suspectat ca i-ar fi cerut acestuia sa îl investigheze pe fostul vicepreședinte american Joseph Biden, relateaza Mediafax citând Reuters.Într-un…