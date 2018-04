Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie". Presedintele american, Donald…

- Dupa ce președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat ca țara sa are dovada ca regimul condus de Bashar al-Assad a folosit arme chimice in Douma, oraș controlat de rebeli, secretarul american al apararii, James Mattis, a facut un pas in spate.

- Instinctele de negociator feroce ale președintelui miliardar al Americii, Donald Trump, agita mapamondul. Ataca sau nu ataca SUA, Siria? Ce caștiga șeful de la Casa Alba, prin fluturarea ambigua a unei amenințari directe, cu bombe teleghidate americane? Prin mesajul sau țafnos, Trump și-a obligat adversarii,…

- Teodor Melescanu a declarat joi, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul francez Jean-Yves Le Drian, ca “Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor”, referire la presupusul atac chimic din Siria.…

- SUA sustin ca „toate optiunile sunt pe masa” ca raspuns la atacul cu arme chimice din Siria, in timp ce liderii tarilor din vest inca delibereaza privind un eventual raspuns militar, scrie BBC. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca nu a fost luata inca o decizie finala privind…

- Zasypkin a declarat ca se refera la o declaratie data de presedintele rus Vladimir Putin si de seful staff-ului sau, potrivit News.ro. „Daca va avea loc un atac al americanilor atunci rachetele vor fi doborate si chiar si locurile de unde au fost lansate”, a declarat pentru al-Manar TV, post…

- Rusia a fost acuzata de organizarea atacului chimic care s-a produs zilele trecute in orașul Douma din Siria. Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alți aliați vestici au spus, in cadrul unei reuniuni de urgența a Consiliului de Securitate al ONU, ca tot acest carnagiu a fost

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat premierul britanic TheresaMay, intr-o declaratie in Parlament. Ea a mai spus ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire…