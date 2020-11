Stiri pe aceeasi tema

- Comentatori politici americani, citați de corespondentul RFI, considera decizia lui Donald Trump de a-l destitui pe ministrul Apararii, Mark Esper, drept o reglare de conturi. Reamintim ca relațiile sale cu Esper s-au tensionat considerabil dupa episodul complicat din luna iunie, cand Esper a oprit…

- Donald Trump, Președintele in funcție al Americii, a anunțat luni seara ca l-a demis pe Mark Esper, Ministrul Apararii, pe care l-a inlocuit cu Christopher C. Miller, Directorul Centrului National de Contraterorism.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni demiterea șefului Pentagonului, Mark Esper, transmite The New York Times. Mark Esper a intrat in dizgrația președintelui Trump inca din iunie, dupa ce a declarat ca nu e de acord cu acesta, care a cerut folosirea forțelor armate pentru a inabuși…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat astazi ci l-a demis pe șeful Pentagonului, Mark Esper. Acesta va fi inlocuit cu directorul Centrului național pentru contraterorism, Christopher Miller, transmite AFP, citata de hotnews . „Chris va face o supermunca! Mark Esper este demis. Ii mulțumesc…

- Donald Trump a declarat, marti, ca a vrut sa ordone asasinarea presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, in 2017, dar ca nu a fost lasat de seful de atunci al Pentagonului, generalul Jim Mattis, scrie AFP. In 2018, presedintele american nega vehement aceasta informatie.

- Departamentul Apararii al SUA își menține decizia de a atribui mega-contractul sau pentru cloud catre Microsoft și nu catre Amazon, în ciuda acuzațiilor de favoritism la adresa președintelui Donald Trump și ale intervenției instanțelor, potrivit AFP.Pentagonul "a finalizat reevaluarea…

- Presedintele in exercitiu american Donald Trump, care candideaza pentru al doilea mandat la alegerile prezidentiale din noiembrie in SUA, a discutat in privat cu consilieri ai sai despre posibilitatea inlocuirii actualului ministru al apararii Mark Esper dupa alegerile din toamna, in urma unui numar…

