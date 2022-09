Ambasada Statelor Unite ale Americii la Moscova a cerut cetatenilor americani sa paraseasca „imediat” Rusia, potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet a misiunii diplomatice, transmite miercuri EFE, preluata de Agerpres. „Cetatenii Statelor Unite nu trebuie sa calatoreasca in Rusia si cei care locuiesc sau calatoresc (in prezent) in Rusia trebuie sa paraseasca tara imediat, dat fiind ca exista optiuni limitate pentru calatorii comerciale”, se mentioneaza in nota Ambasadei SUA la Moscova. In comunicat este amintit faptul ca, la 21 septembrie, autoritatile ruse au declarat mobilizarea…