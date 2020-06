Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Orange County a emis rezolutia de urgenta prin care cere Consiliului comitatului sa schimbe numele aeroportului. Depusa de Ada Briceno, presedinta filialei din districtul Orange a partidului, impreuna cu profesorii Fred Smoller si Dr. Michael A. Moodian de la Chapman University,…

- Ecologiștii romani critica dur campania electorala neoficiala feroce din aceste zile. Partidul Ecologist Roman (PER) prin vocea lui Danuț Pop, președintele partidului, cere Stoparea acestei campanii mizere și daca tot s-a inceput campania prematur atunci aceasta sa se faca in jurul unor programe…

- Ploile torențiale de sambata au produs pagube și in localitatea Laz din comuna Sasciori. Viitura venita pe vale a maturat tot ce a gasit in cale și a lasat in urma tone de aluviuni. Mai mult cetațeni au ramas blocați, dupa ce drumul care traversa paraul a devenit impracticabil din cauza unei viituri…

- Pana astazi, 10 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.945 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.103 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii…

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți o ședința de evaluare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19. Dupa ședința, președintele a declarat ca dupa 15 mai ar putea fi ridicate, gradual, restricțiile impuse de autoritați, daca numarul de cazuri și de decese va fi in scadere. „Dupa…