- Opozanta belarusa in exil Svetlana Tihanovskaia a fost primita la Casa Alba de catre presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. ”Statele Unite sunt alaturi de poporul belarus in cautarea democratiei si drepturilor universale ale omului”, declara presedintele american intr-un mesaj postat…

- Presedintele SUA, Joe Biden, o va desemna pe Jane Hartley in functia de ambasador in Regatul Unit, a relatat vineri cotidianul The Washington Post, informeaza Reuters. Hartley a fost ambasador in Franta, scrie Agerpres.ro. Postul de ambasador al SUA la Londra este una dintre cele mai…

- Presedintele democrat Joe Biden a ales un republican, fostul senator de Arizona Jeff Flake, drept candidat pentru postul extrem de sensibil de ambasador in Turcia, a anuntat marti Casa Alba intr-un comunicat, noteaza AFP. "Cu aceasta numire, administratia Biden reafirma cea mai buna traditie…

- Presedintele american Joe Biden ”indeamna regimul cubanez sa-si auda poporul” si ”apelul vibrant al acestuia la libertate”, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, la o zi dupa manifestatii antiguvernamentale istorice in Cuba, relateaza AFP. ”Statele Unite indeamna regimul cubanez sa-si…

- Presedintele american, Joe Biden, i-a promis vineri omologului sau afgan, Ashraf Ghani, ca alianta tarii sale cu Afganistanul va fi mentinuta dupa retragerea trupelor americane si a cerut incetarea violentelor, transmit EFE si AFP. Biden l-a primit pe Ghani la Casa Alba intr-un moment in care Statele…

- Prima intalnire fața in fața dintre președintele SUA Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin va avea loc luna viitoare, la Geneva, in Elveția, a confirmat marți Casa Alba, potrivit CNN.