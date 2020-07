Statele Unite si-au atentionat sambata cetatenii asupra "riscului crescut de detentie arbitrara" in China, intr-un context de tensiuni puternice intre Washington si Beijing, relateaza AFP si DPA.



Americanii din China "pot fi supusi unor interogatorii si detentii prelungite din motive legate de 'securitatea statului'", a atras atentia Departamentul de Stat.



Autoritatile chineze pot de asemenea impune interdictii de iesire in cadrul "aplicarii arbitrare a legilor locale in alte scopuri decat mentinerea ordinii publice", a precizat Departamentul de Stat intr-un comunicat…