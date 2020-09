Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele republican american Donald Trump a salutat „viata exceptionala” a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani. Candidatul democrat Joe Biden a spus ca succesorul…

- Judecatoarea Curtii Supreme a SUA, Ruth Bader Ginsburg, o cunoscuta luptatoare pentru drepturilor femeilor, a murit de cancer,vineri, la varsta de 87 de ani, a anuntat curtea, potrivit Mediafax, care citeaza BBC. Ea a fost o figura proeminenta pentru liberalii din SUA. Ginsburg a fost a doua femeie…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat marti gata sa injecteze fonduri personale in campania sa daca acest lucru se va dovedi indispensabil pe ultima linie dreapta, relateaza Agerpres, care citeaza AFP."Daca va fi necesar, o voi face", a declarat Trump, intrebat despre acest lucru de jurnalisti…

- Donald Trump s-a razgandit: „Purtatul maștii, un gest patriotic”. Liderul american a postat, ieri, pe pagina de Twitter prima fotografie in care promoveaza acest tip de protectie pe social media. Asta dupa ce in ultima perioada a facut declarații controversate in ceea ce privește coronavirusul.„Suntem…

- Președintele american Donald Trump a amenințat ca va trimite trupele federale in toate orașele conduse de primari democrați, inclusiv Chicago și New York, unde inca mai au loc proteste masive impotriva abuzurilor poliției. In Portland, fortele trimise de guvernul federal s-au ciocnit din nou cu protestatarii…

- Președintele american Donald Trump a comutat pedeapsa cu inchisoarea fostului sau consilier și totodata prieten apropiat, Roger Stone, condamnat in februarie la 40 de luni de inchisoare, noteaza BBC.Anunțul a venit imediat dupa ce Curtea de Apel din Washington DC a respins cererea lui Stone de a amana…

- Donald Trump a retras oficial Statele Unite ale Americii din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), anunța CNN.UPDATE 8 iulie, ora 7.05: Joe Biden a declarat ca va anula decizia presedintelui Donald Trump, daca va caștiga alegerile prezidențiale.Retragerea Statelor Unite din OMS va intra in vigoare…