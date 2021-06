SUA: Incendiul masiv la o uzină chimică din Illinois este de neoprit - Video Un incendiu masiv la o uzina chimica, declanșat luni, continua și acum, nori denși de fum negru urca in cerul deasupra orașului Rockton din Illinois. Aceasta produce lubrifianți, fluide pentru prelucrarea metalelor și produse de curațenie. Procesul de stingere este complicat de faptul ca substanțele chimice periculoase se pot scurge intr-un afluent al raului Mississippi. Autoritațile au evacuat mai bine de o mie de localnici dupa izbucnirea incendiului la uzina chimica Chemtool Inc. din Rockton. Se așteapta arderea in totalitate a intreprinderii. Fii la curent cu toate știrile… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

