SUA încearcă să reducă drastic conţinutul de nicotină din ţigări Daca va avea succes in obiectivele sale, noul standard american ar putea salva milioane de vieti pana la sfarsitul secolului si ar putea contura un viitor in care tigarile nu mai sunt responsabile de dependenta si de boli debilitante. Initiativa impune ca Food and Drug Administration sa elaboreze si apoi sa publice o norma, care va fi probabil contestata de industrie. “Nicotina creeaza o puternica dependenta”, a declarat comisarul FDA, Robert Califf, intr-o declaratie. “A face ca tigarile si alte produse din tutun cu combustie sa creeze o dependenta minima sau sa nu creeze dependenta ar ajuta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

