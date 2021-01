Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a spus ca planul sau economic de 5 ani a eșuat în atingerea obiectivelor sale ”în aproape fiecare sector” în timp ce a dat startul unui congres al Partidului Muncitoresc aflat la guvernare, a informat miercuri presa de stat KCNA, relateaza…

- Statele Unite sunt pe punctul de a impune sanctiuni Turciei, din cauza ca a achizitionat anul trecut sisteme ruse de aparare antiaeriana de tip S-400, o masura susceptibila sa conduca la o agravare a tensiunilor intre cele doua state membre NATO, declara cinci surse, inclusiv oficiali americani pentru…

- Presedintele ales american Joe Biden, care urmeaza sa inceapa de marti sa-si dezvaluie alcatuirea Guvernului, preconizeaza o ceremonie de investire la Casa Alba redusa, din cauza pandemiei covid-19, anunta echipa sa, relateaza Reuters. Liderul democrat continua sa-si construiasca administratia, in pofida…

- ​O retragere precipitata a NATO din Afganistan ar avea "un cost extrem de ridicat", pentru ca ar exista riscul ca aceasta tara „sa redevina o baza pentru teroristii internationali”, a atras atentia marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, dupa anunturile…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters.Citește și: Schimbare…

- NATO are in vedere un summit in martie, la Bruxelles, pentru a-l primi pe noul presedinte american, in cazul in care Joe Biden obtine o victorie in alegerile de la 3 noiembrie in Statele Unite, declara diplomati si oficiali de la Alianta Nord-Atlantica pentru Reuters.Insa un summit ar urma…