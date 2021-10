Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui american Joe Biden a informat Curtea Suprema ca un palestinian suspectat ca a fost membru de rang inalt al Al-Qaida si aflat in detentie la baza navala americana de la Guantanamo (Cuba) poate depune marturie limitata despre tortura suferita in custodia CIA, transmite Reuters.…

- Guvernul președintelui democrat Joe Biden a anunțat vineri ca va cere Curții Supreme a Statelor Unite sa blocheze o lege extrem de restrictiva a Texasului privind avortul, pe care înalta instanța, dominata de conservatori, a refuzat sa o suspende, potrivit AFP.„Departamentul de Justiție…

- Guvernul presedintelui Joe Biden a depus joi plangere impotriva Texasului in vederea anularii unei legi care interzice aproape toate avorturile in acest stat conservator, relateaza AFP și Agerpres. Legea, a carei intrare in vigoare la 1 septembrie a fost puternic denuntata de presedintele democrat,…

- Greg Abbott, guvernatorul Texasului, a declarat ca noua lege dura anti-avort adoptata în acest stat american nu prevede excepții pentru cazurile de viol deoarece autoritațile vor înlatura toți violatorii de pe strazi, relateaza Business Insider.Abbott a promis sa „elimine toți…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta si a criticat ferm o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas. „Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional recunoscut in verdictul Roe v. Wade”, a spus Biden…

- Presedintele american Joe Biden a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta, si a criticat cu putere o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas la miezul noptii, transmit AFP si Reuters. 'Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional…

- Președintele SUA, Joe Biden, s-a angajat miercuri sa apere dreptul femeilor la avort și a criticat aspru o lege extrem de restrictiva care a intrat în vigoare în Texas peste noapte, potrivit AFP."Aceasta lege cuprinzatoare este o încalcare flagranta a dreptului constituțional…

- ​Curtea Suprema a SUA a pus capat joi moratoriului federal legat de pandemie asupra evacuarilor din locuinte impus de presedintele Joe Biden, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.Judecatorii, care în iunie au permis mentinerea unei interdictii precedente care a expirat la sfârsitul…