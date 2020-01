SUA, Franta si Iordania vor sa-si evacueze cetatenii din Wuhan desi orasul este in carantina

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat ca organizeaza evacuarea personalului diplomatic si a altor cetateni americani blocati in orasul chinez Wuhan, epicentrul epidemiei de pneumonie virala, relateaza duminica AFP. Washingtonul intentioneaza sa trimita marti un zbor direct de la Wuhan la San Francisco, a anuntat…

- Franța planuiește sa iși evacueze cetațenii din orașul Wuhan, inchis dupa izbucnirea noului coronavirus, a anunțat, sambata, ziarul South China Morning Post, preluat de Reuters, anunța MEDIAFAX.Ziarul citeaza un e-mail trimis de catre consulatul francez. „Consulatul general, in colaborare…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei a dat dispoziții ca un avion sa fie trimis in Wuhan, China, pentru a evacua cetațenii iordaniene „cat de curand posibil”, potrivit agenției de stat Petra, citata de CNN și preluat de mediafax.Iordania a primit acordul autoritaților chineze de a iși evacua…

- Au fost luate masuri fara precedent in orasul chinezesc Wuhan, acolo unde, va reamintim, a fost depistat, prima oara, un nou virus periculos si care, va spuneam si ieri, s-a raspandit in mai multe tari din Asia si chiar in Statele Unite.