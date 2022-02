Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump s-a declarat impotriva oricarei vaccinari obligatorii antcovid, insa recomanda vaccinarea, intr-un rar interviu acordat postului public american de radio NPR, caruia i-a pus capat in mod brusc, reiterandu-si acuzatiile - nefondate - cu privire la "trucarea" alegerilor prezidentiale din…

- Cele mai impresionante fotografii din 2021 Cele mai impresionante fotografii din 2021! Un protestatar pro-Donald Trump cara pupitrul purtatorului de cuvant al Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Fotografia a fost surprinsa in Rotonda cladirii Capitoliului. Pe 6 ianuarie, susținatorii violenți…

- Trump și Biden vor fi din nou contracandidați la Președinția SUA, la alegerile din anul 2024. Pentru acel moment, Donald Trump a anunțat ca va candida din nou, din partea Partidului Republican. Cel mai recent, Joe Biden, actualul președinte, a declarat ca vrea sa-l infrunte din nou pe Trump. The post…

- „Asta ar creste sansele sa candidez” a declarat presedintele Statelor Unite Joe Biden, intrebat despre posibilitatea de a se confrunta din nou pentru un nou mandat cu Donald Trump, la alegerile prezidențiale programate in 2024, informeaza AFP, citata de Agerpres . In varsta de 79 de ani, Joe Biden a…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat marti ca va organiza o conferinta de presa la 6 ianuarie, la un an de la asaltul incheiat cu victime asupra Capitoliului SUA, fostul lider republican fiind acuzat ca a alimentat revolta, relateaza Reuters si AFP, conform agerpres.ro . Trump a precizat…

- Fostul președinte american Donald Trump a anunțat marți ca va susține o conferința de presa pe 6 ianuarie, la un an de la asaltul încheiat cu victime asupra Capitoliului SUA de catre suporterii sai, relateaza AFP. Într-un comunicat de presa, miliardarul american a spus ca va evoca alegerile…

- Fostul presedinte american Donald Trump a precizat intr-un interviu realizat in urma cu cateva luni, dar publicat abia acum, ca s-a simtit tradat de Benjamin Netanyahu, fostul premier al Israelului, pentru ca l-a felicitat „foarte repede” pe Joe Biden pentru castigarea alegerilor de anul trecut, scrie CNN.…

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale franceze Eric Zemmour si-a invitat duminica sustinatorii "sa schimbe cursul istoriei" si sa porneasca la "recucerirea" Frantei in cursul unui prim miting in regiunea pariziana in fata unei multimi in delir, potrivit AFP preluat de agerpres. "Sunteti…