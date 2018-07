Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a afirmat ca acesta din urma a aprobat tinerea unei reuniuni in timpul campaniei din 2016 intre fiul sau si o avocata rusa care oferea informatii compromitatoare despre Hillary Clinton, au informat joi media americane, relateaza AFP. Donald Trump a pretins intotdeauna ca nu stie nimic despre aceasta reuniune, care s-a dovedit ca a existat si pentru care Donald Trump Jr. a fost audiat in fata Congresului. La 9 iunie 2016, Donald Trump Jr. si Jared Kushner, ginerele presedintelui, au avut o intrevedere in Trump Tower, la New York, cu o avocata rusa,…