Sefa departamentului de operatiuni al Facebook, Sheryl Sandberg, a recunoscut miercuri ca reteaua de socializare a reactionat prea lent la amestecul Rusiei in alegerile din 2016 din SUA si a promis ca grupul isi va intensifica eforturile pentru o opri orice interferenta din afara, in timp ce seful Twitter, Jack Dorsey, a marturisit la randul sau ca reteaua de socializare pe care o conduce nu a fost pregatita pentru a face fata campaniilor de manipulare din ultimii ani, conform unor audieri in Congresul american, relateaza dpa si AFP. "Am fost prea lenti in a identifica asta si in a actiona. Ne…