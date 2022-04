Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul social-democrat Scholz a refuzat sa livreze Ucrainei armament greu, desi industria le putea oferi, scrie tabloidul Der Bild. Potrivit acestui tabloid, Scholz a taiat echipamentele grele solicitate de Ucraina de pe o lista de 48 de pagini cu oferta industriei germane. Lista s-a redus astfel…

- Germania ar putea fi in masura sa opreasca importurile de petrol din Rusia anul acesta, a afirmat vineri cancelarul Olaf Scholz, adaugand ca va dura mai mult pana cand cea mai mare economie europeana se va elibera de dependenta de gazele din Rusia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Scholz a declarat,…

- Statele Unite studiaza cererile din partea ucraineana de a-i furniza arme noi, mai eficiente, pentru a intari capacitațile de aparare și pentru a invinge trupele ruse, a declarat la o conferința de presa la Bruxelles secretarul de stat american Anthony Blinken.„Continuam sa ajutam Ucraina chiar acum. Dar…

- Cresterea cheltuielilor in domeniul apararii ale statelor occidentale in urma invaziei ruse in Ucraina este o ”nebunie”, a transmis joi Papa Francisc, care a susținut ca trebuie gasita o noua cale pentru a echilibra puterea mondiala, relateaza Reuters.Suveranul pontif a spus la o audiența la Centrul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a vorbit, joi dimineața, la inceputul summitului NATO. “Armata Ucraineana este mult mai bine comandata, echipata acum decat in 2014, iar sprijinul altor țari combinat cu curajul ucrainenilor le permite sa țina piept armatei ruse. Am oferit armatei muniție…

- Germania intentioneaza sa ofere NATO trupe, sisteme de aparare antiaeriana si nave de razboi pentru a-si consolida flancul estic dupa ce Rusia a invadat Ucraina, scrie vineri revista germana Der Spiegel fara a furniza surse, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat ca recunoasterea de catre Rusia a regiunilor separatiste Donetk si Lugansk necesita un raspuns "rapid si ferm". "Recunoasterea de catre Kremlin a asa-numitelor "Republici Populare Donetk si Lugansk" ca fiind "independente" necesita un raspuns rapid…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marți ca miniștrii de Aparare ai Alianței vorbesc despre necesitatea intaririi echipamentului militar și de modul in care va acționa in Romania. „Maine, miniștrii de Aparare ai NATO se vor intalni pentru a discuta despre cea mai serioasa…