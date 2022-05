Stiri pe aceeasi tema

- Republicanii din statul american Georgia au dat o lovitura dura, marti, sperantelor fostului presedinte Donald Trump de a-si impune favoritii in alegerile „de la jumatatea mandatului” (midterm elections), care au loc anul acesta in SUA. Actualii guvernator si secretar de stat raman in funcții, in ciuda…

- Republicanii din statul american Georgia au dat o lovitura dura, marti, sperantelor fostului presedinte Donald Trump de a-si impune favoritii in alegerile "de la jumatatea mandatului" care au loc anul acesta in SUA, mentinandu-i la putere pe actualii guvernator si secretar de stat, in pofida eforturilor…

- Donald Trump incearca sa se razbune pe cei care nu l-au urmat in timpul alegerilor prezidențiale pierdute și iși testeaza din nou influența asupra Partidului Republican in cadrul unor alegeri primare importante in Georgia, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Cristian Tudor Popescu spune ca situația actuala și crizele multiple cu care se confrunta lumea se vor inrautați in viitorul apropiat și ca e posibil ca pericolul sa vina și din Statele Unite, unde fostul președinte Donald Trump ar putea caștiga alegerile prezidențiale din 2024, iar republicanii alegerile…

- Coreea de Nord a lansat miercuri ceea ce Seulul a sustinut ca este o racheta balistica, la o saptamana dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong Un a promis ca va accelera dezvoltarea arsenalului nuclear al tarii, relateaza France Presse.Acest nou test de armament intervine in timp ce Coreea de Sud si Statele…

- ”In timp ce Congresul continua sa examineze Big Tech si cum sa protejeze cel mai bine drepturile americanilor la libertatea de exprimare, aceasta scrisoare serveste ca o solicitare oficiala ca sa pastrati toate inregistrarile si materialele referitoare la oferta lui Musk de a cumpara Twitter, inclusiv…

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaște și considera lipsite de legitimitate așa-numitele „alegeri parlamentare” derulate pe teritoriul regiunii Abhazia din Georgia, la 12 martie 2022, anunța ministerul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis ca nu recunoaste si considera lipsite de legitimitate asa-numitele „alegeri parlamentare” derulate sambata pe teritoriul regiunii Abhazia din Georgia. Ministerul Afacerilor Externe „reafirma pozitia principiala a Romaniei privind sprijinul pentru solutionarea…