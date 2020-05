Presedintele Donald Trump a adus luni un omagiu, cu ocazia Zilei Eroilor in SUA (Memorial Day), soldatilor americani cazuti pe campurile de lupta, aparandu-si in acelasi timp decizia de a-si fi petrecut cea mai mare parte din weekend jucand golf, in timp ce numarul deceselor provocate de epidemia de coronavirus in SUA se apropia de 100.000, potrivit Reuters. "Cate povesti despre faptul ca am iesit afara si poate pentru un pic de exercitiu am jucat golf in weekend! Stirile false&total corupte au facut ca aceasta sa para un pacat mortal - stiam ca asta se va intampla!", a scris pe Twitter Trump,…