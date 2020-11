Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, președintele SUA, nu mai este contagios, deși au trecut doar 10 zile de la momentul confirmarii infectarii cu COVID-19, conform declarațiilor lui Sean Conley, medicul sau. „In aceasta seara, sunt bucuros sa anunt ca, pe langa faptul ca presedintele indeplineste toate criteriile CDC pentru…

- La noua zile dupa ce Donald Trump a fost testat pozitiv cu COVID, medicul sau, Sean Conley, a transmis ca presedintele indeplineste toate criteriile Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) pentru incetarea izolarii de siguranta, scrie BBC. "In aceasta seara, sunt bucuros sa anunt ca,…

- Președintele SUA, Donald Trump, externat luni dupa o spitalizare de trei zile din cauza unei infecții cu coronavirus, a declarat sâmbata, în timpul unui eveniment public asemanator unui miting electoral de la Casa Alba, ca se simte bine. În fața unei mulțimi care striga „înca…

- Noi cazuri de coronavirus au fost depistate la Casa Alba, printre apropiații președintelui american Donald Trump, recent externat. Un consilier de la Casa Alba pe nume Stephen Miller si un inalt oficial militar sunt infectati cu coronavirus, relateaza BBC . Stephen Miller a stat izolat timp de cinci…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, este buna, nu mai are febra si nici dificultati respiratorii, a anuntat sambata medicul Casei Albe, Sean Conley, relateaza Mediafax."In acest moment, eu si echipa suntem extrem de multumiti de progresele inregistrate…

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP. "In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul bun", a declarat…

- Statele Unite sunt țara cea mai afectata de pandemie de coronavirus, inregistrand peste 7 milioane de persoane infectate și 200.000 de decese din cauza Covid-19. La plecarea spre mitingul electoral din statul Ohio, de pe 22 septembrie, președintele american Donald Trump a vorbit, pe peluza din fața…

- Presedintele american, Donald Trump, nu are planuri sa se intalneasca cu familia lui Jacob Blake, un afro-american grav ranit de politie la Kenosha, in cursul vizitei sale marti in acest oras din statul Wisconsin, a informat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, citata de AFP…