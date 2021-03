Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american, Donald Trump, a fost achitat in Senat de acuzația ca ar fi incurajat asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie. A fost pentru a doua oara cand Trump a trecut printr-o procedura de impeachment, fiind o premiera in istoria Statelor Unite.

- In a doua zi a procesului din Senat al lui Donald Trump, democrații au prezentat imagini in premiera de la asaltul asupra Capitoliului, din 6 ianuarie. Camerele de supraveghere au aratat cat de aproape au fost protestatarii sa puna mana pe liderii Congresului și pe vicepreședintele Mike Pence, pe care…

- Cinci dintre avocatii fostului presedinte american Donald Trump, pus sub acuzare pentru incitarea la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie, au parasit echipa care se va ocupa de apararea acestuia in procesul din Senat, relateaza CNN citand surse.

- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Pentagonul a limitat misiunea Garzii Nationale din Districtul Columbia la suport in monitorizarea traficului inaintea mitingului de miercuri al sustinatorilor presedintelui in exercitiu Donald Trump in contextul certificarii de catre Congres a victoriei lui Joe Biden, relateaza Washington Post, potrivit…

- Asaltul de miercuri asupra Capitoliului, sediul Congresului SUA, de catre susținatorii lui Donald Trump, a generat 23,5 milioane de mesaje pe Twitter, adica, in medie, 430 de mesaje pe secunda, informeaza G4Media, care citeaza publicația franceza Le Figaro. Evenimentula produs de 2,5 ori mai multe mesaje…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…

- Congresmeni democrati i-au solicitat presedintelui Donald Trump sa ii indemne pe toti partizanii lui sa paraseasca cladirea Capitoliului dupa ce au patruns cu forta in timpul sesiunii comune a Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidentiale din noiembrie, transmite dpa.…