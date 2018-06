Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca Rusia nu va fi invitata sa se alature din nou grupului celor sapte tari puternic industrializate ale lumii, G7, pentru a forma impreuna G8, pana cand nu inceteaza sa se mai amestece in treburile interne ale altor tari, afirmatie ce respinge astfel apelurile…

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP.Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe…

- Rusia este angajata in mod agresiv intr-un razboi informational impotriva Occidentului de peste un deceniu, se arata intr-un raport declasificat al Comitetului pentru serviciile de informatii al Camerei Reprezentantilor privind presupusul amestec al Moscovei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016,…

- Relația președintelui american Donald Trump cu Rusia și, mai ales, cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a provocat, de la sfarșitul anului 2016, multe controverse. Adoptand o poziție contrara celei a Moscovei in cazul problemelor din Siria, Trump și-a creat un adversar redutabil in pesoana lui…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca nimeni nu a fost mai dur ca el in relatia cu Rusia, adaugand ca va impune noi sanctiuni impotriva Moscovei doar atunci cand Rusia ”va merita acest lucru”, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Site-ul MoveOn sustine ca peste 800 de „marsuri de urgenta” sunt pregatite in cazul in care Trump il va demite pe Mueller. Activistii ar urma sa actioneze la cateva ore dupa o eventuala demitere, conform MoveOn, organizand marsuri in mai multe orase din cele 50 de state. Protestul in masa…

- Președintele SUA a amenințat Rusia, pe Twitter, dupa mesajul unui oficial rus ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata. Donald Trump a transmis Moscovei sa se pregateasca pentru ca rachetele ”vor veni”.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in care Londra si Moscova se acuza reciproc, transmite AFP. "Din nefericire, nu am putut obtine doua treimi…