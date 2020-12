SUA: Directorul de comunicare al Casei Albe a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul politic al Casei Albe, Brian Jack, a fost testat pozitiv pentru Covid-19 in weekend, potrivit CNN, care citeaza New York Times. Potrivit sursei citate, Brian Jack, care a petrecut seara de marți in urma rezultatelor alegerilor prezidențiale la Casa Alba, completeaza lista in creștere a inalților…

- Un nou caz de coronavirus a fost detectat în rândul personalului de la Casa Alba, unde mai multe rude ale lui Donald Trump care au participat la noaptea electorala din 3 noiembrie au dat deja rezultate pozitive, potrivit AFP.Directorul politic al Casei Albe, Brian Jack, a fost testat…

- Directorul al filialei pentru infracțiuni electorale din secția de integritate publica a Departamentului de Justiției din SUA, care investigheaza incalcarile la alegeri, Richard Pilger, a demisionat, relateaza CNN și NBC News, citand un e-mail de la oficial catre colegii sai.Pilger a decis…

- Mark Meadows, șeful de cabinet al președintelui american Donald Trump, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, potrivit CNN, care citeaza doi oficiali de la Casa Alba.Meadows a calatorit cu Donald Trump duminica și luni. De asemenea, el a participat marți la petrecerea de noapte a alegerilor de la Casa…

- Twitter i-a suspendat permanent contul fostului strateg-sef de la Casa Alba, Steve Bannon, dupa ce acesta a sugerat, joi, ca doctorul Anthony Fauci, principalul expert in boli infectioase din SUA, si directorul FBI, Christopher Wray, ar trebui decapitati, informeaza Agerpres, care citeaza CNN.El a facut…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, este buna, nu mai are febra si nici dificultati respiratorii, a anuntat sambata medicul Casei Albe, Sean Conley, relateaza Mediafax."In acest moment, eu si echipa suntem extrem de multumiti de progresele inregistrate…

- Mai sunt 38 de zile pana la alegerile prezidențiale din SUA din 3 noiembrie, iar cei doi candidați nu se menajeaza. Intr-un interviu pentru postul TV MSNBC, acordat sambata, 26 septembrie, și citat de Politico,democratul Joe Biden, 77 de ani, a declarat ca se asteapta la ”minciuni” si ”atacuri personale”…

- In spatele tentativei de asasinat a lui Donald Trump, caruiai-a fost trimis un plic cu otrava, s-ar afla o femeie. Aceasta a fost arestata,iar polițiștii au gasit asupra ei și o arma. Luni, ea va fi prezentata in fațajudecatorilor, scrie CNN.Presa americana a facut cunoscut sambata ca autoritatile au…