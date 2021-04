Stiri pe aceeasi tema

- Minneapolis a cunoscut marti a doua seara de demonstratii, în pofida intrarii în vigoare a unei interdictii de circulatie pe timpul noptii care vizeaza prevenirea extinderii violentelor în acest oras din nordul Statelor Unite, dupa moartea duminica a unui tânar afro-american…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a aceptat luni sa examineze anularea condamnarii la moarte a lui Djokhar Tsarnaev in atentatul cu bomba la maratonul din Boston in 2013, relateaza AFP potrivit agerpres. Guvernul lui Donald Trump, care voia sa restabileasca pedeapsa capitala, a cerut in octombrie…

- ​​Doi jurați din procesul uciderii lui George Floyd au fost înlaturați miercuri de judecator, dupa ce au admis ca anunțul unei compensații financiare uriașe între primaria orașului Minneapolis și familia afro-americanului risca sa le afecteze imparțialitatea, potrivit AFP.Marele…

- Orașul Minneapolis va plati 27 de milioane de dolari familiei lui George Floyd în cadrul unui acord între parțile implicate în procesul civil, dupa ce acesta a murit în luna mai 2020 în timp ce era încatușat și imobilizat la pamânt de ofițerii de poliție ai…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a apreciat ca a venit "timpul sa se actionam" impotriva "rasismului sistemic" care, in opinia sa, corupe "sufletul" Americii si a semnat marti primele decrete in acest sens, insa cu o raza limitata de actiune, comenteaza AFP preluat de agerpres. Vezi…

- Actualul președinte al Statelor Unite ale Americii s-a bucurat din plin de reușita electorala, insa nu singur, ci alaturi de familia lui numeroasa. Candidatul democrat are doi copii, dar și șapte nepoți care ii bucura zilele cu reușitele lor.