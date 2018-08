SUA depăşeşte dublul numărului de puşcaşi marini staţionaţi în Norvegia Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la 330 si mutarea unora dintre ei mai aproape de granita cu Rusia au provocat o reactie puternica din partea Moscovei, care le-a numit "in mod clar neprietenoase".



Guvernul de la Oslo, din ce in ce mai preocupat in legatura cu Rusia de la anexarea Crimeii in 2014, insista ca cresterea prezentei SUA este numai pentru antrenamente si nu ar trebui interpretata ca o escaladare militara, potrivit Agerpres.



Puscasii marini urmau sa paraseasca Norvegia la sfarsitul acestui an dupa ce un contingent initial… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini…

- Statele Unite vor depasi dublul numarului lor de puscasi marini stationati in Norvegia, in conformitate cu planuri prezentate pentru prima oara in iunie, a anuntat miercuri Ministerul norvegian al Apararii, citat de Reuters. Planurile de crestere a numarului de puscasi marini in Norvegia la 700 de la…

- Planurile de marire a numarului de puscasi marini aflati in Norvegia la 700 fata de actualul efectiv de 330 si mutarea unora dintre ei mai aproape de frontiera cu Rusia a generat o reactie dura din partea Moscovei, care a calificat aceste intentii drept "clar neprietenoase", potrivit Rador.

- Statele Unite vor dubla numarului de puscasi marini desfașurați in Norvegia, conform planurilor anuntat pentru prima data in iunie, a anuntat Ministerul Norvegian al Apararii, potrivit Reuters. Planurile care prevad creșterea numarului de pușcașii marini ai SUA in Norvegia de la 330 la 700 și deplasarea…

- Inchiderea bazelor militare ruse in Cuba si Vietnam (la inceputul anilor 1990) nu a afectat capacitatea de informare a Moscovei referitor la planurile Occidentului fata de Rusia, sustine ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. 'Avem informatii despre planurile…

- Nationala de fotbal a Germaniei, detinatoarea titlului, a sosit marti in Rusia in vederea Cupei Mondiale 2018, competitie care va incepe joi, informeaza AFP. Avionul Mannschaft a aterizat pe aeroportul Vnukovo din sudul capitalei ruse. Selectionerul Joachim Loew, cei 23 de jucatori si staff-ul echipei…

- Guvernul norvegian va cere SUA sa dubleze numarul de pușcași marini pentru a-i deplasa mai aproape de granița cu Rusia. Informația a fost confirmata de ministrul de externe al Norvegiei, Ine Eriksen Soreide și de ministrul apararii – Frank Bakke-Jensen, transmite NRK. In prezent, in vestul Norvegiei,…

- Liderul de la Kremlin a afirmat ca isi doreste of Uniune Europeana "unita si prospera", afirmand ca Blocul comunitar este cel mai importtant partener comercial si economic al tarii sale."Trebuie sa dezvoltam cooperarea cu UE. Nu avem obiectivul de a diviza nimic si pe nimeni in UE", a declarat…