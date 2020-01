Senatorii democrati par sa fi esuat joi in tentativa de a aduna voturile necesare pentru convocarea de martori in procesul de destituire a presedintelui american Donald Trump, un esec ce deschide calea pentru achitarea acestuia la sfarsitul saptamanii, noteaza vineri Reuters.



Democratii au incercat sa obtina sprijinul a cel putin patru republicani in demersul lor, dar sperantele par sa se fi spulberat dupa ce senatorul republican Lamar Alexander, care era indecis, a declarat ca nu mai sunt necesare dovezi suplimentare in acest caz.



Foto: (c) SHAWN THEW / EPA