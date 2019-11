Stiri pe aceeasi tema

- Considerata templul dreptului american, Curtea Suprema a consacrat o audienta acestor tineri supranumiti ''visatorii'' (''dreamers''), carora administratia presedintelui democrat Barack Obama ''le daduse aripi'', potrivit Angelicai Villalobos, eliberandu-le in special permise de munca. Succesorul…

- Sean Doolittle, component al echipei Washington Nationals, câstigatoarea din acest an a Major League Baseball, a anuntat ca nu va merge la Casa Alba alaturi de formatia sa, pentru a fi felicitat de presedintele Donald Trump, relateaza L’Equipe si Reuters.Doolittle este primul jucator…

- Candidatii centristi la investitura democrata i-au reprosat lui Warren ca programul sau contine propuneri lipsite de realism, vagi sau punitive in privinta sanatatii, a impozitarii marilor averi sau a politicii externe. Intre acestia s-au numarat tanarul primar Pete Buttigieg, pozitia a patra…

- Donald Trump, in varsta de 73 de ani, un fost promotor imobiliar, si Volodimir Zelenski, in varsta de 41 de ani, un fost actor, au participat, despartiti de un buchet de flori verzi si albe, la un tete-a-tete pe rand ciudat si amuzant, relateaza AFP.

- Donald Trump, in varsta de 73 de ani, un fost promotor imobiliar, si Volodimir Zelenski, in varsta de 41 de ani, un fost actor, au participat, despartiti de un buchet de flori verzi si albe, la un tete-a-tete pe rand ciudat si amuzant, relateaza AFP.

- Un șobolan uriaș gonflabil, cu caracteristici asemanatoare cu cele ale lui Donald Trump a fost plimbat pe strazile din Baltimore de un grup de protestatari in timp ce președintele se afla in oraș pentru a ține un discurs la un congres republican. Balonul, reprezinta un șobolan cu par blond, este imbracat…

- Republicanul Dan Bishop a castigat scrutinul pentru un loc in Congresul SUA desfasurat marti in Carolina de Nord, dupa ce a fost sustinut in campanie de presedintele Donald Trump, transmite Reuters potrivit Agerpres. Dupa numararea voturilor din 99% dintre sectii, Dan Bishop, in varsta de 55 de ani,…