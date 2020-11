Curtea Suprema a Statelor Unite, cu majoritate conservatoare, a inceput marti audierea pledoariilor in ce priveste tentativa unor state guvernate de republicani si sustinute de administratia Donald Trump de a obtine anularea reformei sanatatii din mandatul lui Barack Obama, transmite Reuters.



Presedintele ales Joe Biden a criticat eforturile republicanilor de a anula Obamacare (ACA), asa cum este cunoscuta reforma, in plina pandemie de COVID-19 si pe fondul sperantelor de a consolida aceasta lege dupa ce se va instala la Casa Alba in ianuarie.



Judecatorii instantei supreme…