- Joe Biden intenționeaza sa ramâna ferm cu China în ceea ce privește comerțul și sa mențina tarifele instituite de Donald Trump, unindu-și forțele cu aliații sai istorici precum Uniunea Europeana, ceea ce aduce mai degraba o schimbare de strategie decât de politica, spune AFP.Deocamdata,…

- Europenii au scapat de Donald Trump și au in Joe Biden un partener dispus la cooperare transatlantica, dar se confrunta cu o serie de probleme care starnesc diviziuni in relația bilaterala, de la abordarea relațiilor cu China și Rusia pana la imparțirea responsabilitaților pentru securitate in NATO…

- Compania Twitter a confirmat saptamana aceasta ca reteaua sociala cu acelasi nume ii va anula privilegiile lui Donald Trump la sfarsitul mandatului prezidential din SUA, informeaza Reuters duminica.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori social-democrați…

- Presedintele american Donald Trump, care juca golf in Virginia in momentul anuntului presei conform caruia alegerile au fost castigate de Joe Biden, a fost intampinat cu huiduieli si cu semne obscene de multime, la revenirea la Casa Alba.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin…

- Daca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar încerca sa fie reales într-o tara din Uniunea Europeana, nu ar avea aproape nicio sansa, arata un sondaj publicat miercuri de cercetatori din Germania, scrie Agerpres.Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, ar întruni…

- Donald Trump și Joe Biden, candidații la alegerile prezidențiale din SUA au participat, vineri dimineața, la ultima dezbatere directa dinainte de scrutinul din 3 noiembrie. Gestionarea pandemiei de coronavirus si corupția au fost printre cele mai dezbatute subiecte. Tonul adoptat de cei doi candidați…

- Presedintele american Donald Trump are un cont intr-o banca din China, tara in care a incercat timp de cativa ani sa faca afaceri, pozand in acelasi timp in adversar veritabil al Chinei, spre deosebire, afirma el, de rivalul sau democrat Joe Biden la alegerile din SUA, scrie New York Times (NYT),…

- ”Exista un pericol real ca China si mare parte din restul lumii sa isi dezvolte sisteme financiare separate pentru lucruri precum plata datoriilor internationale si platile comerciale”, a declarat Robert Daly, director al Kissinger Institute on China and the United States din cadrul Wilson Center. China…